لبنان

إعادة افتتاح طوارىء المستشفى الإسلامي في طرابلس

Lebanon 24
28-03-2021 | 13:28
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افتتحت إدارة المستشفى الإسلامي في طرابلس، قسم الطوارىء بعد الانتهاء من صيانته وتأهيله، إثر تعرضه للاعتداء والتخريب الأحد الفائت.

وقالت الإدارة في رسالة للأهالي: "نتقدم من أهلنا في الشمال عموما وطرابلس خصوصا، بالاعتذار لعدم تلبية متطلبات مرضاهم في قسم الطوارىء. انطلاقا من رسالتنا الإنسانية وسعيا منا إلى استمرارية عطائنا ومتابعة مسيرة الخير ومد يد العون لأهلنا ولكل مريض يلجأ إلينا، نعلمكم بأننا فتحنا قسم الطوارىء في مستشفاكم، آملينا من الله عز وجل، دوام الصحة والعافية للجميع وأن نكون يدا واحدة للحفاظ على أمننا وسلامتنا، فنتخطى متحدين الفترة الصعبة التي نمر بها".
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