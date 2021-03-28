12
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البزري: الدولة حجزت لوحدها 8 مليون لقاح الى جانب الترخيص للقطاع الخاص
Lebanon 24
28-03-2021
|
13:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري إن "رغم كل ما مر علينا من حروب ومشاكل، إلا أن المأساة التي رأيناها بسبب فيروس كورونا لم يمر مثلها، لأن خطر هذا المرض لا يقتصر على عدد الاصابات والوفيات ولكن له ايضاً تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة".
وأضاف البزري في كلمة له على تطبيق "zoom" خلال استضافته من قبل نادي روتاري صيدا، أن "فيروس كورونا يفاجئنا كل يوم بجديد، وأن الطريقة الوحيدة للحد من تفشيه هي الوقاية بالحد من التواصل المباشر، وهنا تتعدى خطورته الجانب الاجتماعي الى التربوي والثقافي والمهني وسبل العمل والمعيشة"، لافتاً إلى أننا "قد لا نستطيع ان نسترد حياتنا الطبيعية التي تعودنا عليها لفترة طويلة .. لذلك فالحل الثاني أن يكون لدينا مناعة مجتمعية او ما يسمى بمناعة القطيع. وهذا يعني ان يكون لدى 80 الى 85% من الناس أجسام مضادة لكورونا للتعرف عليه وهذا ما توفره اللقاحات". وقدم البزري تعريفاً لفيروس كورونا أو "الفيروس التاجي"، وكيفية دخوله الى خلايا جسم الانسان واصابتها، وحجم انتشاره في العالم.
في المقابل، أكد البزري أنه "ليس كل اللقاحات التي تم العمل عليها نجحت، وإنه من أصل 190 او 200 تجربة لقاحية سجلت بالعالم، 40 منها فقط انتقلت للاختبار السريري وبينها ما فشل”. وإذ رأى أنه "حتى الآن نتائج اللقاحات المعتمدة مقبولة”، شدد على أن “الهدف الأسمى والأهم هو أن نعمم اللقاح على المجتمع، لأنه يؤمن حماية فردية ومجتمعية، والتي يفترض أن تصل الى 80% وما فوق عندها نكون حمينا المجتمع الى حد كبير".
وفي السياق، قال "حتى الآن حجزت الدولة لوحدها 8 مليون لقاح من أصل 10 أو 11 مليونا حاجة لبنان الى جانب الترخيص لعملية استقدام اللقاح من قبل القطاع الخاص". هذا وأجرى البزري مقارنة بين خصائص اللقاحات المطروحة وفعاليتها وأسعارها والشروط القاسية التي فرضتها اللجنة العلمية على بعض هذه اللقاحات، وما هو ملائم أكثر للبنان، مستعرضاً الخطوط العريضة للخطة الوطنية للقاح.
وأضاف أن "النقاش في البلد الآن هو حول "من يجب أن يتلقى اللقاح اولاً"، معتبرا أن "الأولوية هي لمن لديه خطر التعرض للاصابة بالفيروس، وعلى هذا الأساس تم تقسيم الجسم الطبي والتمريضي وكبار السن ومن تعرضهم الإصابة بالعدوى لمضاعفات خطيرة ومن يعانون بعض الأمراض المزمنة".
تابع
الأكثر قراءة
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
Lebanon 24
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
12:00 | 2021-03-28
28/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
06:05 | 2021-03-28
28/03/2021 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
06:12 | 2021-03-28
28/03/2021 06:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:51 | 2021-03-29
"التيّار" متمسّك بالحصول على الثلث المعطل
01:40 | 2021-03-29
بُخاري لجنبلاط: لن نترك لبنان وسنبقى إلى جانبه
01:28 | 2021-03-29
عقيص لـ"الأنباء": نرفض تفعيل حكومة تصريف الأعمال للضغط السياسي
01:19 | 2021-03-29
أبو فاعور لـ"الأنباء": بري مصرّ على التسوية
01:11 | 2021-03-29
البزري ل"اللواء": اللجنة الوطنية للقاح كورونا لن تستقيل
00:59 | 2021-03-29
دياب يسعى للبحث عن ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال
فيديو
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
09:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact