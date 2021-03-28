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لبنان
إصابة راع بجروح بانفجار لغم أرضي قبالة موقع العباد العسكري
Lebanon 24
28-03-2021
|
14:25
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الراعي (خ. ع.) من بلدة حولا الجنوبية، أصيب بانفجار لغم أرضي على الحدود، قبالة موقع العباد العسكري، ونقل على الفور الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.
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لغم أرضي
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