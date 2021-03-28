مصلحة الليطاني: سرقة أعمدة الهاتف والشبكة السلكية التابعة لاوجيرو

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه "للمرة الثانية خلال شهر، أقدم عدد من الاشخاص على سرقة أعمدة الهاتف والشبكة السلكية للهاتف الارضي التابعة لهيئة اوجيرو، والتي تربط مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بسنترال صور، وقد اتخذت المصلحة الاجراءات القضائية لدى فصيلة العباسية في قوى الامن الداخلي".

