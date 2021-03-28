لبنان

وزير الصحة يصحح ما نقل عنه بشأن اللقاحين الروسي والصيني

Lebanon 24
28-03-2021 | 15:52
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أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بيانا أوضح فيه أن "وزارة الصحة أعطت إذن الاستخدام الطارئ للقاحين الروسي والصيني بعد مراجعة الملفات العلمية العائدة لهما، وذلك بهدف شرائهما بعقد مباشر مع المصنع أو الشركة المنتجة بتمويل من الموازنة العامة أو بطريقة غير مباشرة عبر القطاع الخاص، بدليل أن إحدى الشركات الخاصة قد استوردت كمية من لقاح سبوتنيك قبل يومين في سياق المبادرات الخاصة، كما أن الوزارة في انتظار هبة من اللقاح الصيني قريبا، إضافة إلى أن عددا من الشركات الخاصة يستكمل المحادثات لاستيراد هذا اللقاح".

وأضاف المكتب الاعلامي أن "الوزير حسن أوضح في حديثه هذا الصباح للمؤسسة اللبنانية للارسال أن الحكومة اللبنانية لن تستطيع شراء اللقاحين من خلال قرض البنك الدولي، لأن البنك الدولي لا يمول إلا اللقاحات المعتمدة من قبل منصة كوفاكس. لذا اقتضى التصويب وتصحيح ما نقل عن وزير الصحة العامة في حديثه اليوم للمؤسسة اللبنانية للارسال".
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