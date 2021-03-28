فضيحة غذائية جديدة.. ضبط اجبان سورية مهربة غير صالحة للاستهلاك (صور)

ضبطت "الجمارك اللبنانية" ضابطة صيدا كمية كبيرة من الاجبان السورية المهربة وتقدر بعشرة اطنان.



وبعد خضوعها للفحص في المختبرات العلمية، تبين انها غير صالحة للاستهلاك.