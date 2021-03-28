"شعنينة بيتوتية".. سامي الجميل ينشر صورة الاحتفال مع عائلته بأحد الشعانين

نشر رئيس حزب "الكتائب" النائب المستقيل سامي الجميل صورة جمعته بزوجته السيدة كارين الجميل، وإبنتيهما جويس وكامي وهم يحتفلون بأحد الشعانين. ونشر الجميل الصورة على حسابه على "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "شعنينة بيتوتية مباركة للجميع. انشالله السنة الجايي نرجع نعيّد مع بعض بالفرح".