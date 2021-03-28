إطفاء معمل الزهراني الكهربائي بالكامل.. ما السبب؟

ذكرت معلومات للـ NBN انه تم إطفاء معمل الزهراني الكهربائي بالكامل بسبب نفاذ المازوت. كما ان باخرة الفيول موجودة ولكنها لم تزود المعمل بسبب خلاف على اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط.