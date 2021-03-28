لبنان

جنبلاط: أي نوع من الألغام أو العقوبات تحول دون تشكيل الوزارة؟

Lebanon 24
28-03-2021 | 17:24
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غرد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "العالم في انتظار عدة أخبار. الملاحة البحرية والتجارة العالمية تتنظر إنقاذ قناة السويس وفتحها مجددا، ومن جهة ثانية محور إقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد أو شرط لتثبيت هيمنته، والسؤال المطروح أي نوع من الألغام أو العقوبات، فردية أم جماعية، التي تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان".
 
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