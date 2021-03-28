جنبلاط: أي نوع من الألغام أو العقوبات تحول دون تشكيل الوزارة؟

غرد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "العالم في انتظار عدة أخبار. الملاحة البحرية والتجارة العالمية تتنظر إنقاذ قناة السويس وفتحها مجددا، ومن جهة ثانية محور إقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد أو شرط لتثبيت هيمنته، والسؤال المطروح أي نوع من الألغام أو العقوبات، فردية أم جماعية، التي تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان".

العالم في انتظار عدة اخبار .الملاحة البحرية والتجارة العالمية تتنظر انقاذ قناة السويس وفتحها مجددا ومن جهة ثانية محور اقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد او شرط لتثبيت هيمنته والسؤال المطروح اي نوع من الالغام او العقوبات فردية ام جماعية التي تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان pic.twitter.com/JAgBxDgSZp — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 28, 2021