بلال شمص قاضياً في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن

اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها "انكودر"، المستشار اللبناني بلال شمص قاضيا فيها (دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا).

والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات، هي مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي، كما انها إحدى المنظمات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة. وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، فإن جميع خبراء وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية بحسب قانون "إنكودر النموذجي الدولي" رقم (89/31/1976). وتتخذ المحكمة الدولية ثلاثة مقار رسمية لها حول العالم، في لندن وصوفيا وماستريخت، ودوائرها العالمية 9، في إنجلترا وبلغاريا وهولندا وألمانيا والهند وأستراليا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية.

وإضافة الى كون شمص حاليا عضوا في هيئة سفراء العرب وسفير سلام في المنظمة العربية الدولية لتسوية المنازعات، فهو يشغل مهام عديدة في مجالات عدة:

- مفوض دبلوماسي لدى منظمة العدل الدولية.

- رئيس هيئة تسوية منازعات دولية.

- عضو الاتحاد الدولي لاستراتيجية الدراسات الأمنية والعلوم السياسية.

- خبير مكافحة الفساد المالي والإداري لدى منظمة الأمم المتحدة.

- خبير أمني ومحقق جنائي.

- مستشار تحكيم دولي لتسوية وفض المنازعات بقوائم النقابة العامة للمحاميين في مصر والمنظمة العربية الدولية.

يذكر أن شمص يتحدر من بلدة الهرمل البقاعية وهو مقيم في مدينة بيروت.