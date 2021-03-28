تحذير من "تحركات أمنية"!

حذّرت مصادر سياسية في حزب وازِن من "تفلّت أمني" بسبب الأزمة المعيشية والضغط الاقتصادي المترافق مع أزمة الدولار.

وأوضحت المصادر أنّ "هناك مخاوف من طابور خامس قد يعمد إلى افتعال أحداث أمنية في بعض المناطق لزيادة الضغط القائم"، وأضافت: "نحنُ أمام خيارين: إما الحل وإما الانفجار، وإن لم يكن هناك حل قريب، فإن الأمور ستتجه إلى الأسوأ بشكل كبير".