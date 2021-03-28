لبنان

توتر على أوتوستراد المنية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
28-03-2021 | 19:03
A-
A+
Doc-P-807575-637525551796126308.jpg
Doc-P-807575-637525551796126308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع على إطلاق النار من سلاح حربي في الهواء، بالقرب من مفترق بلدة مركبتا على الاوتوستراد الذي يربط المنية بالضنية، ما أدى الى تضرر واجهات بعض الأبنية السكنية في البلدة، من دون وقوع إصابات.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:51 | 2021-03-29
01:40 | 2021-03-29
01:28 | 2021-03-29
01:19 | 2021-03-29
01:11 | 2021-03-29
00:59 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website