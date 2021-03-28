توتر على أوتوستراد المنية.. إليكم ما حصل

أقدم مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع على إطلاق النار من سلاح حربي في الهواء، بالقرب من مفترق بلدة مركبتا على الاوتوستراد الذي يربط المنية بالضنية، ما أدى الى تضرر واجهات بعض الأبنية السكنية في البلدة، من دون وقوع إصابات.وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.