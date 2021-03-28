12
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"التربية" تقفل أبوابها غداً بسبب جلسة مجلس النواب
Lebanon 24
28-03-2021
|
20:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة التربية عن اقفال "المبنى الرئيسي التابع لها في بيروت، يوم غدٍ، وذلك بسبب
انعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو".
مواضيع ذات صلة
النائب جميل السيّد من مجلس النواب: هناك نقاشات بين النواب بشأن سلفة الكهرباء وموقفي هو إعطاء السلفة لا سيما وأنها من أموال اللبنانيين
Lebanon 24
النائب جميل السيّد من مجلس النواب: هناك نقاشات بين النواب بشأن سلفة الكهرباء وموقفي هو إعطاء السلفة لا سيما وأنها من أموال اللبنانيين
29/03/2021 04:30:23
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق مسيرة من امام مصرف لبنان باتجاه مجلس النواب
Lebanon 24
انطلاق مسيرة من امام مصرف لبنان باتجاه مجلس النواب
29/03/2021 04:30:23
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492 والذي يقضي بتعديل القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
Lebanon 24
مجلس النواب أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6492 والذي يقضي بتعديل القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
29/03/2021 04:30:23
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع في ساحة رياض الصلح للإنطلاق بمسيرة الى وزارة الاقتصاد وجمعية المصارف ومصرف لبنان وبعدها الى مجلس النواب
Lebanon 24
تجمع في ساحة رياض الصلح للإنطلاق بمسيرة الى وزارة الاقتصاد وجمعية المصارف ومصرف لبنان وبعدها الى مجلس النواب
29/03/2021 04:30:23
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مجلس النواب
تابع
الأكثر قراءة
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
Lebanon 24
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
12:00 | 2021-03-28
28/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
06:05 | 2021-03-28
28/03/2021 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
06:12 | 2021-03-28
28/03/2021 06:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:51 | 2021-03-29
"التيّار" متمسّك بالحصول على الثلث المعطل
01:40 | 2021-03-29
بُخاري لجنبلاط: لن نترك لبنان وسنبقى إلى جانبه
01:28 | 2021-03-29
عقيص لـ"الأنباء": نرفض تفعيل حكومة تصريف الأعمال للضغط السياسي
01:19 | 2021-03-29
أبو فاعور لـ"الأنباء": بري مصرّ على التسوية
01:11 | 2021-03-29
البزري ل"اللواء": اللجنة الوطنية للقاح كورونا لن تستقيل
00:59 | 2021-03-29
دياب يسعى للبحث عن ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال
فيديو
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
09:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact