لبنان

"التربية" تقفل أبوابها غداً بسبب جلسة مجلس النواب

Lebanon 24
28-03-2021 | 20:23
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أعلنت وزارة التربية عن اقفال "المبنى الرئيسي التابع لها في بيروت، يوم غدٍ، وذلك بسبب انعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو".
 
 
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