لبنان

الجيش: سلسلة تمارين تدريبية ورماية جوية تعليمية في أوقات وأماكن مختلفة

Lebanon 24
28-03-2021 | 21:32
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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية ورمايات، تضمنت الآتي:

- "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 28 /3 /2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 11.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية."

- "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 29 و30 /3 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي - طرابلس، يتخللها تنفيذ رمايات حية."

- "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 29 / 3 / 2021 ولغاية 9 / 4 / 2021 بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية."

- "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24 و30/ 3/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة."

- "ستقوم القوات الجوية بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخي 22 و31 / 3 / 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية."

- "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 2 / 3 / 2021 ولغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات."

- "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /3 /2021 ولغاية 2 /4 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية."
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