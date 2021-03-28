لبنان

أصحاب المطاعم والملاهي يعتصمون أمام الكازينو: لإلغاء قرار الإقفال في الأعياد

Lebanon 24
28-03-2021 | 21:33
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نفذ اصحاب المطاعم والملاهي الليلية اعتصاماً امام كازينو لبنان اعتراضاً على القرار بالاقفال ايام الاعياد، مطالبين وزير السياحة بالغاء هذا القرار والسماح لهم بالعمل على غرارالسماح بفتح جميع الصالات والمسرح في الكازينو، مشددين على انهم سيستمرون بالاعتصام كل ليلة امام الكازينو لأن خطر انتشار الكورونا لا يقتصر فقط على رواد المطاعم والملاهي من دون الكازينو، فإما الاقفال للجميع او عودة العمل للجميع.
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