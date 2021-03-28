خبر يثير بلبلة.. ما حقيقة هروب أحمد الأسير من سجن رومية؟

أكدت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" عبر حسابها على "تويتر" أن "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هروب أحمد الأسير من سجن رومية، عارٍ من الصحة".

ودعت المديرية إلى "عدم الانجرار وراء هذه الشائعات".