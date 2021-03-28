إطفاء بيروت نعت المعاون حنون

نعت قيادة فوج إطفاء بيروت، شعبة العلاقات العامة، المعاون عمر سمير حنون الذي وافته المنية بعد إصابته بجائحة كورونا.



وذكرت أن المعاون حنون كان قد "تطوع في فوج اطفاء بيروت بتاريخ 15/7/1996 بصفة إطفائي، وتدرج بالرتب الى رتبة معاون، وقد حاز على عدة تناويه نظراً لعمله البطولي وانجازاته في مساعدة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم".