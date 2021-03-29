فوجئ سفراء دول كبرى عربية وأجنبية بتسريب معلومات مغلوطة، وعبارات مفبركة عن الأحاديث التي يتم تداولها مع مرجع كبير، وتُسيء إلى مقام ومكانة المركز المعني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".