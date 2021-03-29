

يدور لغط في الدوائر الصحية حول ملابسات إنفراد شركة واحدة باستيراد مليون لقاح روسي وبيعه بضعف سعر الشراء من المصدر دون أن تُحرك وزارتي الصحة والإقتصاد ساكناً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".