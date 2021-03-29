لبنان

لغط في الدوائر الصحية

Lebanon 24
29-03-2021 | 00:16
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يدور لغط في الدوائر الصحية حول ملابسات إنفراد شركة واحدة باستيراد مليون لقاح روسي وبيعه بضعف سعر الشراء من المصدر دون أن تُحرك وزارتي الصحة والإقتصاد ساكناً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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