الحريري اعترض على موضوع توسيع الحكومة

لفتت مصادر مواكبة لـ"اللواء" إلى أن "موضوع توسيع الحكومة كان في صلب اعتراض الرئيس المكلف". وسألت: "هل انتفت أسباب الاعتراض حتى يعود ويقبل بها الرئيس الحريري"، معربة عن اعتقادها أنه "ربما هذا الطرح في حال ترتيبه قد يشكّل مدخل التسوية المطلوبة ولذلك هناك ترقّب للتحرّكات المقبلة وكيفية بلورة هذه الأفكار وكيفية القبول بها من المعنيين والاسس المرافقة لها".