لبنان

دياب يسعى للبحث عن ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال

Lebanon 24
29-03-2021 | 00:59
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كشفت مصادر مطلعه لـ"اللواء" أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، يسعى للبحث عن تسلم ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال، بعدما سحبت الملفات الأخرى من بين يديه، فبقي الملف الوحيد ما يتعلق بلقاح كورونا".

واعتبرت أن "الهدف هو استثمار هذا الملف، بعد الاخفاقات السابقة التي كانت نتيجة قرارات شعبوية خاطئة لجهة تحديد مواعيد الفتح والاقفال".

وحذّرت المصادر من مخاطر الارتجال باتخاذ القرارات، وتخلي البعض عن ممارسة صلاحياته، وهو ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام لدى المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً بالاستهتار بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار عملتهم، ولن يسمحوا الاستهتار بالعلاج الذي ينتظرونه لمواجهة جائحة كورونا.
المصدر: اللواء
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