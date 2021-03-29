لبنان

البزري ل"اللواء": اللجنة الوطنية للقاح كورونا لن تستقيل

Lebanon 24
29-03-2021 | 01:11
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نبّه رئيس لجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، في تصريح لـ"اللواء" إلى أن "اللجنة الجديدة التي جرى تشكيلها برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري، لا لزوم لها، ويجب أن لا تستمر، وقد تكون دفعة سياسية كمقدمة من عملية إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال".

وشدّد على أن "اللجنة الوطنية للقاح كورونا، لن تستقيل بعد تأليف اللجنة الجديدة، وسنبقى لنواجه، ومن لا يريد أن نبقى عليه أخذ القرار بحل لجنتنا".

وأكد البزري أن "وجود اللجنة قائم لسببين:
- الأول: قرار التعيين، ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه.
- الثاني: ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة.

وأشار إلى أن "إنشاء اللجنة الجديدة، محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ"، ملمّحاً إلى أن "هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية".
المصدر: اللواء
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