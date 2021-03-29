لبنان

أبو فاعور لـ"الأنباء": بري مصرّ على التسوية

Lebanon 24
29-03-2021 | 01:19
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شدّد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور، ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري ملحاح على التسوية وهو يسبر اغوار وامكانيات ذلك لكنه يواجه بإطلاق نار على مبادراته حتى قبل ان تبدأ وهذا ليس في مصلحة لبنان ولا اللبنانيين، لأنه لم يعد من قيمة للعبة الحسابات السياسية والاحجام امام الذل الذي يعيشه المواطن اللبناني".

وأكّد في تصريح لـ"الأنباء" على العلاقة المستمرة مع الرئيس سعد الحريري، ونحن ندعو الى التسوية ليس بحثا عن مكسب سياسي لأي طرف على حساب طرف آخر، بل بحثا عما يرفع الهوان الذي يعيشه المواطن، وزيارة وليد جنبلاط الى بعبدا كانت في هذا السياق البعيد عن الحسابات الداخلية ويجب فهمها والتعاطي معها على هذا الاساس من الجميع، وخاصة من بعض الاوساط التي تريد ان تستقوي بها او الاخرى التي تستعديها وترتاب منها".

وأوضح ابو فاعور ان "زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى المختارة، تندرج في اطار العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط دار المختارة بالمملكة العربية السعودية تاريخيا وحاضرا وقد جاءت في وقت حساس في لبنان والمملكة يقتضي التشاور والتآزر، فالمملكة تخوض صراعا كبيرا لأجل امن العرب جميعا".
المصدر: الانباء الكويتية
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