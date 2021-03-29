لبنان

عقيص لـ"الأنباء": نرفض تفعيل حكومة تصريف الأعمال للضغط السياسي

Lebanon 24
29-03-2021 | 01:28
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رأى النائب عن كتلة "القوات اللبنانية" جورج عقيص يرى أن "على الحكومة المستقيلة تحمل مسؤولياتها بالمعنى الذي يتطلبه الوضع الراهن بتصريف الأعمال نظرا للأزمات العديدة ولاسيما المعيشية والصحية، لكن اذا كانت المطالبة بتصريف الأعمال أو بتفعيل هذه الحكومة من أجل الضغط بالسياسة في اتجاهات معينة فإننا نرفض ذلك".

وقال عقيص لـ"الأنباء" اننا "كطرف سياسي مع تصريف الأعمال لحكومة دياب حيث تقتضي تصريف الأعمال، ولسنا مع الضغط على هذه الحكومة ان تتصرف وكأنها حكومة قائمة وغير مستقيلة لإعادة الروح الى جسم ميت خلافا للدستور وتوصلا لضغط معين هو في غير محله".

ولفت عقيص الى ان "بنود تصريف الاعمال محددة في الدستور، وعليه نحن مع الالتزام بالدستور ومع الالتزام بهموم الناس ومساعدتهم على مجابهة الاعباء المعيشية والاجتماعية، لكننا لسنا مع المس بدستورية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وممارسة ضغط سياسي عليه للإسراع بالتشكيل، مؤكدا في الاطار أننا في موضوع التشكيل مع احترام الدستور والآليات الدستورية ونرفض أن يصبح مبدأ تفعيل حكومة تصريف الأعمال وسيلة سياسية للضغط من فريق على فريق آخر".
المصدر: الانباء الكويتية
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