لبنان

بُخاري لجنبلاط: لن نترك لبنان وسنبقى إلى جانبه

Lebanon 24
29-03-2021 | 01:40
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في موازاة التحرّك الديبلوماسي المكثّف الذي يقوم به سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة اللبنانيين، علمت "السياسة"، أن "السفير بخاري أكد لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أن بلاده لن تترك لبنان وستبقى إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن تشكيل الحكومة شأن سيادي لبناني لن تتدخل المملكة به، بقدر ما يهمها الإسراع في تشكيل الحكومة التي يتوافق اللبنانيون عليها، لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يواجه ظروفاً صعبة للغاية، مشيداً بجهود النائب السابق جنبلاط لإخراج الوضع من المأزق".
وكشفت معلومات "السياسة" أنه "ستكون للسفير البخاري هذا الأسبوع، سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية وديبلوماسية عربية وأجنبية، تصب في إطار العمل من أجل توفير الأجواء التي تساعد في مساعدة الشعب اللبناني على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها".
المصدر: السياسة الكويتية
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