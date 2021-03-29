دولار شيعي

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لبنان
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Lebanon 24
29-03-2021
|
04:09
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على رغم قول الأمين العام لـ"حزب الله" أن عناصر الحزب يتلقّون رواتبهم بالليرة، إلّا أن الواقع ينفي ذلك، وبدأ يولّد مشاكل وتباعد بين مُناصري حزبه ومُناصري "حركة أمل" الذين يُردّدون "ما همّ الحزب ما دام عناصره يتلقّون رواتبهم بالدولار النقدي".
المصدر: النهار
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