لا انتخابات

على رغم الاستعدادات الماليّة واللوجستيّة للانتخابات الفرعيّة في أيار المقبل، يؤكّد مرجع أساسي أنّ الظروف غير مُهيّأة للاستحقاق، وبالتالي فإنّ التحضيرات المُعلنة لا تتجاوز حدود رفع العتب.