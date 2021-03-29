لبنان

لقاء معارض

Lebanon 24
29-03-2021 | 04:13
A-
A+
Doc-P-807659-637525918346161418.jpg
Doc-P-807659-637525918346161418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أنّ لقاءً لنواب معارضين لسياسة رئيس تيار سياسي بارز، عُقد في دارة مرجع نيابي للبحث في الخروج من السياسة التي ينتهجها رئيس التيار.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
لافروف بعد اجتماعه مع المعارضة السورية: مستعدون لدعم الحوار الشامل
lebanon 24
29/03/2021 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في دارة سلام.. جبهة معارضة تلوح في الأفق؟
lebanon 24
29/03/2021 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان في الجلسة التشريعية: على الحكومة تصريف الأعمال لا إيقاف الأعمال وعليها الاجتماع استثنائياً لأخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس تدفع الثمن
lebanon 24
29/03/2021 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة زعيم المعارضة في فنزويلا بفيروس "كورونا"
lebanon 24
29/03/2021 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24

معارضة

اجتماع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2021-03-29
13:23 | 2021-03-29
13:17 | 2021-03-29
13:13 | 2021-03-29
13:04 | 2021-03-29
13:01 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website