لبنان

ثراء فاحش

Lebanon 24
29-03-2021 | 04:17
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كشف مسؤول رقابي في اجتماع رسمي عن تلقيه تقارير ومعطيات تفيد بظهور مظاهر ثراء فاحش على موظفين في الوزارات المعنية بملف الدعم، حيث تأخذ الرشاوى شكل سلع عينية ومبالغ نقدية في لبنان والخارج.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة الاقتصاد

الدعم

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