كشف مسؤول رقابي في اجتماع رسمي عن تلقيه تقارير ومعطيات تفيد بظهور مظاهر ثراء فاحش على موظفين في الوزارات المعنية بملف الدعم، حيث تأخذ الرشاوى شكل سلع عينية ومبالغ نقدية في لبنان والخارج.