لبنان

الانهيار المعيشي في مرحلة متقدمة

Lebanon 24
29-03-2021 | 04:19
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حذرت تقارير أمنية من احتمال دخول البلاد مرحلة متقدمة من الانهيار المعيشي، قد تشهد اقتحام محلات مواد غذائية للسطو على موجوداتها من قبل مواطنين غير قادرين على إطعام عائلاتهم.
المصدر: نداء الوطن
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