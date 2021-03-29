الانهيار المعيشي في مرحلة متقدمة

حذرت تقارير أمنية من احتمال دخول البلاد مرحلة متقدمة من الانهيار المعيشي، قد تشهد اقتحام محلات مواد غذائية للسطو على موجوداتها من قبل مواطنين غير قادرين على إطعام عائلاتهم.

