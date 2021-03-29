لبنان

تسهيلات للقاحات

Lebanon 24
29-03-2021 | 04:20
A-
A+
Doc-P-807662-637525921244377345.jpg
Doc-P-807662-637525921244377345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تردد أنّ موظفين في وزارة المالية عمدوا إلى تقديم تسهيلات في المعاملات الجمركية والحوالات المالية لشركات مستوردة للقاحات، مقابل تخصيصهم بحصة من جرعات اللقاح.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
مادورو يقترح: "النفط مقابل اللقاح"
lebanon 24
29/03/2021 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مادورو يقترح النفط مقابل اللقاح لتطعيم شعب فنزويلا ضد كورونا
lebanon 24
29/03/2021 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام": على وزارة الصحة ضبط أسعار اللقاحات المستوردة
lebanon 24
29/03/2021 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف أخطر سلالة لكورونا.. اللقاحات قد تكون عديمة الفائدة وتنتقل بسهولة!
lebanon 24
29/03/2021 13:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

اللقاح

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2021-03-29
13:23 | 2021-03-29
13:17 | 2021-03-29
13:13 | 2021-03-29
13:04 | 2021-03-29
13:01 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website