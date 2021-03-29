تعديل مرسوم الحدود البحرية: لتثبيت الحق قبل التفاوض





وعلمت «الأخبار» أن رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي هو من سيتقدّم بالاقتراح، بحسب ما أكدت مصادر قريبة منه، اعتبرت أن «من الأفضل أن يُصار إلى إقرار التعديل من داخل مجلس الوزراء»، لكن في حال «عدم التوافق فإن النائب كرامي سيتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر في الهيئة العامة». وأضافت المصادر أن «كرامي درس كل الخطوات القانونية بشأن الاقتراح»، نافية أن يكون هذا الأمر قد حصل بالتنسيق مع أحد، علماً بأن المعلومات تؤكد «الاتفاق عليه مع الرئيس دياب». كتبت ميسم رزق في "الاخبار": يتنقّل اقتراح تعديل مرسوم الحدود البحرية بينَ الجهات المعنية، فيما يمنَع الصراع السياسي حوله، توقيعه. من ضمن الأفكار المطروحة للحل، التقدّم باقتراح قانون لإقراره في مجلس النواب. تبقى الفكرة الأهم أن على لبنان حسم مسألة الحدود، لتثبيت حقه قبل استعادته، لا استخدامها كورقة للمفاوضات والتنازل عنها.وعلمت «الأخبار» أن رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي هو من سيتقدّم بالاقتراح، بحسب ما أكدت مصادر قريبة منه، اعتبرت أن «من الأفضل أن يُصار إلى إقرار التعديل من داخل مجلس الوزراء»، لكن في حال «عدم التوافق فإن النائب كرامي سيتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر في الهيئة العامة». وأضافت المصادر أن «كرامي درس كل الخطوات القانونية بشأن الاقتراح»، نافية أن يكون هذا الأمر قد حصل بالتنسيق مع أحد، علماً بأن المعلومات تؤكد «الاتفاق عليه مع الرئيس دياب».

لكن الأهم من هذه التفاصيل، هو أنه في حال كانت هذه المساحة التي يُحكى عنها (أي 1430 كيلومتراً مربعاً تُضاف إلى 860 كيلومتراً مربعاً يجري التفاوض بشأنها)، هي من حق لبنان، فعلى الأخير أن يُثبّت ملكيتها لدى الأمم المتحدة وأن يعمل لتحصيلها كاملة، من دون التنازل عن شبر منها، لا أن يطرحها كورقة مساومة. تردّ مصادر رفيعة المستوى معتبرة إن «القول بأن لا مجال للتراجع عن الحدود التي سيثبتها المرسوم الجديد تحتَ أي ظرف هو كلام غير دقيق، لكون البيان الذي زُوّد به الوفد المفاوض في الناقورة، أكّد أن المفاوضات ستبدأ من الخط 29، وأن رئيس الجمهورية لم يتمسّك بالثبات وهذا أمر منطقي». فبرأي المصادر، أن «كل الدول عندما تذهب إلى المفاوضات لترسيم حدودها البحرية تُطالب بالحد الأقصى الممكن لها وفقاً للقانون الدولي، حاملة معها إلى المفاوضات خطاً يمكن الدفاع عنه. وبالتالي لا تذهب للتفاوض على أساس خط ضعيف ويعطي حقوقاً أقل. كما أن جميع هذه الدول، ومن دون استثناء، لم تحصل على كامل ما كانت تُطالب به قبل التفاوض، وإلا فلماذا اسمه تفاوض؟».

المصادر نفسها سألت: «كيف يُمكن القبول بالذهاب إلى التفاوض على أساس خط 23 الذي لا يقبل العدو الإسرائيلي به، لكونه الخط الرسمي اللبناني المودع لدى الامم المتحدة، وبالتالي نُجبَر في ما بعد على القبول بمساحة أقل من 860 كيلومتراً، ولا يمكن القبول بتعديل الخط في الأمم المتحدة بالخط 29، ويصبح التفاوض على أساس 2290 كيلومتراً مربعاً، وفي نهاية المفاوضات نحصل على أكثر من 860 كلم مربعاً؟ فهل الحصول على أقل من 860 كلم مربعاً هو ربح وانتصار، والحصول على أكثر من 860 كلم مربعاً يُعدّ تنازلاً وانتصاراً وهمياً؟».