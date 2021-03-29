لبنان

البطريرك غير اليائس: "القصة بدّا تدخّل أكبر"

Lebanon 24
29-03-2021 | 06:09
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كتب آلان سركيس في " نداء الوطن": وفق المعلومات، فإن البطريرك الماروني يتواصل بشكل كبير مع الاطراف المعنية بتأليف الحكومة، أي عون والحريري، ويستكمل جهوده مع المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، وأمام الأفق المسدود داخلياً يرى الراعي أن "القصة صارت كبيرة" وتحتاج إلى تدخّل أكبر، فالأزمة الحكومية هي نتاج عن الأزمة الوجودية التي تضرب لبنان.

 

وأمام هذه الوقائع، يعتبر سيّد الصرح أن التركيز سينتقل في الفترة المقبلة على التواصل مع العالم الخارجي، وفي هذا الإطار، سيُجري الراعي مشاورات واسعة النطاق بدأها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كذلك فهو على تواصل شبه يومي مع الفرنسيين والفاتيكان، على أن تتطوّر هذه الإتصالات لتشمل الدول الخليجية والاميركيين في المرحلة المقبلة.

 

ويعمل الراعي على حشد أكبر دعم ممكن للقضية اللبنانية، ويعتبر أنه بلا الحاضنة العربية والأوروبية والأميركية لن يستطيع إنقاذ ما تبقّى من الكيان، فالأمور تزداد سوءاً والوضع يتدهور.

 

ويتمسّك الراعي بالحياد والمؤتمر الدولي لإنقاذ لبنان، وهو يرى أن الأزمة الحكومية ستتحول تفصيلاً إذا انفجر الواقع الإجتماعي والإقتصادي والأمني، لذلك فإن أهمية تدخّل الدول المهتمة بالشأن اللبناني باتت حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي فإن التواصل الخارجي بات من أولويته بعدما فشلت الطبقة الحاكمة في إيجاد الحلّ الممكن لأزمة داخلية لا ترحم أحداً.

المصدر: نداء الوطن
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