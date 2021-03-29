فتوش: النواب الذين استقالوا أخطأوا وعون يُحاكم اذا...

قال النائب السابق نقولا فتوش لـ"نداء الوطن" ان "النواب الذين استقالوا من المجلس النيابي قد اخطأوا في خطوتهم، فلو استمروا في المجلس لكان اعتُمد عليهم اقلّه بتقديم طعون امام المجلس الدستوري". وأكد "أن الحديث عن التمديد هو غير جائز لأنه لا يجوز لمن خلق الوضع أن يستفيد منه، وعلى كلّ، الامور مرهونة بالظروف والمستجدات".وعن امكانية تمديد المجلس النيابي الحالي لرئيس الجمهورية بفعل تعذّر اجراء الانتخابات النيابية العامة وقبلها الانتخابات الفرعية كما تشي المؤشرات اجاب فتوش: "على رئيس الجمهورية ان يترك قصر بعبدا عند نهاية ولايته، واذا بقي يوماً واحداً في سدّة الرئاسة يُحاكم بجرم جزائي، اغتصاب السلطة، وذلك لان الدستور ينص على انه عند انتهاء ولاية الرئيس تُناط السلطة بمجلس الوزراء ويُعتبر مجلس النواب منعقداً بصورة دائمة حتى انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، وهذا دليل على عدم وجود فراغ ويؤكّد نظرية عدم البقاء في سدّة الرئاسة".