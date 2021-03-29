لبنان

الجيش يواجه استنزافا على جبهات متعددة

Lebanon 24
29-03-2021 | 06:16
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كتبت صحيفة "العرب اللندنية" يواجه الجيش حالة استنزاف على جبهات متعددة، الأمر الذي يثير مخاوف اللبنانيين وقلق المجتمع الدولي من انهياره، لاسيما وأنه يشكل الرافعة الأخيرة لتفادي سقوط لبنان في فوضى أمنية.

ويشهد لبنان تهاويا ماليا واقتصاديا، وشللا حكوميا في ظل عجز الفرقاء السياسيين عن اجتراح تسوية لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة حسان دياب التي استقالت في آب الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات، وشُرّد الآلاف من مواطني العاصمة، جراء انهيار وتصدع منازلهم.
وتابعت: وحذرت أوساط سياسية لبنانية من أن هناك تمشيا لضرب صورة الجيش وهيبته، مشيرين إلى تسجيل ظاهرة لافتة في الأسابيع الأخيرة تمثلت في توالي الاعتداءات على عناصر الجيش خلال مداهمات لمطلوبين، لاسيما في مناطق محسوبة على حزب الله.

وتشير الأوساط إلى أن أخطر ما في تلك الاعتداءات هو استخدام المسلحين لمختلف أنواع الأسلحة بينها أسلحة متطورة في مواجهة الجيش.
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المصدر: العرب
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