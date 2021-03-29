إعادة إحياء بعلبك افتراضيا الاربعاء

بعد غدٍ الأربعاء، الحادية عشرة صباحا، تشهد منصة «زوم» احتفال تدشين مشروع «إعادة إحياء بعلبك: المعابد»، الذي تقدمه المديرية العامة للآثار في لبنان و«المعهد الألماني للآثار» وشركة «فلاي أوفر زون» الأميركية. المشروع عبارة عن تطبيق مُصمّم خصّيصاً للسفر بالمستخدم عبر الزمن في جولة افتراضية يستكشف خلالها المواقع التراثية في مدينة الشمس.لا يقتصر التطبيق على تصوير الواقع الحالي للمناطق التراثية فحسب، بل يعرض أيضاً شكلها القديم الذي كانت عليه قبل آلاف السنين بعدما أُعيد تصميمها وفق أسس علمية وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مانحاً المستخدم فرصةً لمعايشة أجواء هذه المناطق في العصور القديمة. يشارك في اللقاء الافتراضي المرتقب مسؤولون من الجهات الثلاث، يقدّمون عرضاً توضيحياً يتناولون خلاله عدداً من النقاط أبرزها: دور التطبيق في تسليط الضوء على المواقع الأثرية اللبنانية، أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والدور الجوهري الذي يمكن للتكنولوجيا أن تؤديه في هذا السياق، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المعلومات التي توصّل إليها خبراء المعهد الألماني بعد قضاء عقدين من الزمن في البحث والتنقيب في المدينة اللبنانية. علماً بأنّ النشاط سيكون باللغة الإنكليزية.