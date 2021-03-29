لبنان

إعادة إحياء بعلبك افتراضيا الاربعاء

Lebanon 24
29-03-2021 | 06:34
A-
A+
Doc-P-807684-637525965641394577.jpg
Doc-P-807684-637525965641394577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد غدٍ الأربعاء، الحادية عشرة صباحا، تشهد منصة «زوم» احتفال تدشين مشروع «إعادة إحياء بعلبك: المعابد»، الذي تقدمه المديرية العامة للآثار في لبنان و«المعهد الألماني للآثار» وشركة «فلاي أوفر زون» الأميركية. المشروع عبارة عن تطبيق مُصمّم خصّيصاً للسفر بالمستخدم عبر الزمن في جولة افتراضية يستكشف خلالها المواقع التراثية في مدينة الشمس.
لا يقتصر التطبيق على تصوير الواقع الحالي للمناطق التراثية فحسب، بل يعرض أيضاً شكلها القديم الذي كانت عليه قبل آلاف السنين بعدما أُعيد تصميمها وفق أسس علمية وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مانحاً المستخدم فرصةً لمعايشة أجواء هذه المناطق في العصور القديمة. يشارك في اللقاء الافتراضي المرتقب مسؤولون من الجهات الثلاث، يقدّمون عرضاً توضيحياً يتناولون خلاله عدداً من النقاط أبرزها: دور التطبيق في تسليط الضوء على المواقع الأثرية اللبنانية، أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والدور الجوهري الذي يمكن للتكنولوجيا أن تؤديه في هذا السياق، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المعلومات التي توصّل إليها خبراء المعهد الألماني بعد قضاء عقدين من الزمن في البحث والتنقيب في المدينة اللبنانية. علماً بأنّ النشاط سيكون باللغة الإنكليزية.
المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2021-03-29
13:23 | 2021-03-29
13:17 | 2021-03-29
13:13 | 2021-03-29
13:04 | 2021-03-29
13:01 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website