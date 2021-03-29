واشنطن تستعد لرفع مستوى الضغط

كتب جوني منير في" الجمهورية": لم تشأ ادارة جو بايدن الدخول مباشرة على خط الملف اللبناني، وهي وضعت برنامجها على اساس إنجاز التسوية مع ايران اولاً، وثم التفاهم على الخارطة الجديدة للنفوذ في المنطقة. وهي تدرك ان مفاوضاتها مع ايران ستكون صعبة، خصوصاً في ملف الصواريخ البالستية. لكن ثمة تحركات جديدة في الولايات المتحدة الاميركية حول الوضع اللبناني، ذلك أنّ عدداً من النواب الذين ينتمون الى الحزبين الديموقراطي والجمهوري يعملون على درس توصية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ حول الوضع في لبنان.ومن المفترض ان تأخذ هذه المشاورات حيزّاً اوسع خلال الايام المقبلة. كذلك وعلى مستوى آخر، عقدَ معهد الشرق الاوسط وفريق العمل الاميركي الخاص بلبنان نقاشات حول المستوى الخطير الذي وصل اليه الوضع اللبناني، وذلك بالتعاون مع بعض الخبراء والمتخصصين، ووضعت عدة توصيات وستعمل الى رفعها الى الادارة الاميركية.وجاء في خلاصة هذه النقاشات انّ المصالح الضيقة والشخصية لبعض مَن في السلطة اللبنانية يدفع في اتجاه تسريع الانهيار الحاصل وتدمير ما تبقى من مؤسسات وركائز الدولة اللبنانية، فيما إعادة الاعمار واصلاح هذه الركائز سيحتاج الى وقت طويل وربما الى عقود.وأوصى هؤلاء بتوحيد الجهود الدولية ما بين الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي ودول الخليج، للضغط على القيادة السياسية للعمل على تشكيل حكومة كفوءة ونظيفة وذات منهج إصلاحي لوقف الانحدار، والسعي للانخراط في البرنامج الموضوع من قبل صندوق النقد الدولي لإعادة انعاش لبنان اقتصادياً.