"عون بدو الثلث بهالطريقة"

قالت مصادر لـ"الجمهورية" مواكبة للاتصالات، انّ عون ما زال يتمسك بأن يكون له الثلث المعطّل في الحكومة، بدليل انّه رغم قوله انّه ردّ لألف مرة للحريري انّه لا يريد الثلث المعطّل، فإنّه يريد من الحريري ان لا يحتسب وزير حزب «الطاشناق» من حصّة رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، قال مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»: «فليتخلّ من يتمسّك بالثلث المعطّل عن هذا الثلث وعندها تولد الحكومة غداً».

على انّ اوساطاً سياسية قالت لـ»الجمهورية»، انّ «الحكومة عالقة بين انابيب «ارامكو» وتلال مأرب، ولا بدّ من انتظار انكشاح دخان المنطقة حتى يتضح مصير الحكومة، الّا اذا إمتلك المعنيون بتشكيلها القدرة والإرادة لفك الارتباط بينها وبين تطورات الإقليم.