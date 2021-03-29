لبنان

ماذا يقصد نصار بـ"قميص عثمان" عوني؟

Lebanon 24
29-03-2021 | 06:51
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قال عضو كتلة الجمهورية ‏القوية النائب أنيس نصار لـ "الأنباء الإلكترونية" إن "جماعة التيار الوطني الحر يستخدمون الميثاقية قميص عثمان"، ‏معتبرا أن "الميثاقية موجودة في الحكومة من خلال الوزراء المسيحيين، لكنهم يريدون تفصيل الميثاقية على قياسهم ‏وقياس مصالحهم". ورأى نصار أن "الأمل الوحيد يتمثل بمبادرة البطريرك الراعي بعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان ‏وإعلان الحياد". واستبعد نصار تشكيل الحكومة في وقت قريب". سائلا: "إذا شكلت ماذا ستفعل؟ ستكون نسخة منقحة ‏عن سابقاتها‎".‎
 
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