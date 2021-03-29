لبنان

لبنان على جدول المحادثات الاميركية ـ الاوروبية اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-03-2021 | 08:00
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قالت اوساط ديبلوماسية عربية في بيروت انها تراقب ما سيسفر عنه الاجتماع الاميركي - الاوروبي الذي سيُعقد افتراضياً اليوم في باريس، ويضمّ وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزراء من الاتحاد الاوروبي ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن .

 

وأضافت: بعدما تكثفت الاتصالات بين سفراء فرنسا آن غريو والولايات المتحدة  الاميركية دوروثي شيا، والسعودية وليد البخاري، برز اتجاه  لتكوين رؤية موحّدة تجاه لبنان، بالتزامن مع المعلومات عن نية فرنسية لادراج ملف لبنان الى جدول اعمال اللقاء الاميركي- الفرنسي، ولو بخطوط وعناوين كبرى  لتحديد  طبيعة التحرك الديبلوماسي المقبل  في لبنان، علما ان الاجتماع مخصص اصلا لبحث حصيلة الاتصالات الاوروبية- الايرانية والملف النووي الايراني  والعلاقة الاميركية- الصينية  الجارية مع طهران، وتلك التي تتصل بالأزمة القائمة بين واشنطن وبكين وملف الصواريخ في كوريا الشمالية.

المصدر: لبنان 24

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