مرجع يشكك بأي مبادرة لبري

شكك مرجع مطلع بامكان نجاح اي مبادرة لحل ازمة الحكومة وخصوصا ما يتردد عن استئناف مبادرة الرئيس نبيه بري.

وقال "كل ما يُحكى عن مبادرات تُنسب الى هذا المسؤول او ذاك لا تعدو كونها مجرد افكار مشتتة لا ترقى الى مرتبة المبادرة. المناخ الداخلي غير ناضج لتشكيل حكومة، والمعطيات حتى الآن لا تبدو مشجعة أبداً، ولذلك من الطبيعي ان يتردد الرئيس بري في الاقدام على اي خطوة غير مضمونة النتائج.

وختم : هل ما زال احد يعتقد ان المشكلة في الحصص والحقائب والتوازنات؟ القصة ابعد من هيك ، فهناك فريق يريد وضع يده على البلد ونسف "الطائف برمته".