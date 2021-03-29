شخصية اعلامية توجه رسالة لباسيل بهذا الموضوع

وجهت شخصية اعلامية نصيحة الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع احد اصدقائه المقربين بوقف "الغرفة الاعلامية السوداء "التي يتولاها فريقه، بعلمه او من دون علمه لا فرق، والمستوحاة من تجارب زمن الوصاية.

وذكّرت هذه الشخصية الاعلامية باسيل بما قالته له وجها لوجه امام عدد من الاعلاميين ذات يوم بعد "جلسة حكومية كهربائية عاصفة": العناد يا معالي الوزير ما بيفيد، وهالملف رح يحرقك حرق. ما في اذكى منك ، ولو بتوظفو للخير كان نهض البلد، بس كل ذكاك للشر وللحرتقة".

ولفتت هذه الشخصية الى ان باسيل وقف يومها مندهشا مما سمعه من موقف ليس فيه مجاملة ولكنه قيل له بصدق وجرأة.