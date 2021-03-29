لبنان

شخصية اعلامية توجه رسالة لباسيل بهذا الموضوع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-03-2021 | 08:15
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وجهت شخصية اعلامية نصيحة الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع احد اصدقائه المقربين بوقف "الغرفة الاعلامية السوداء "التي يتولاها فريقه، بعلمه او من دون علمه لا فرق، والمستوحاة من  تجارب زمن الوصاية.

 

وذكّرت هذه الشخصية الاعلامية باسيل بما قالته له وجها لوجه امام عدد من الاعلاميين ذات يوم بعد "جلسة حكومية كهربائية عاصفة": العناد يا معالي الوزير ما بيفيد، وهالملف رح يحرقك حرق. ما في اذكى منك ، ولو بتوظفو للخير كان نهض البلد، بس كل ذكاك للشر وللحرتقة".

 

ولفتت هذه الشخصية الى ان باسيل وقف يومها مندهشا مما سمعه من موقف ليس فيه مجاملة ولكنه قيل له بصدق وجرأة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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