17
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
يا شعب لبنان الصامت.. هل ربحت السلطة الرهان؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
29-03-2021
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كخطّة إلهاء ممنهجة تأخذ الأزمة السياسية في لبنان حيّزاً واسعاً من التغطية الاعلامية لإغفال اللبنانيين عن حجم الازمة المعيشية التي يواجهونها والتي تتفاقم يوماً بعد يوم لا سيّما مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى نحو 15 الف ليرة وتزايد أسعار السلع الغذائية الأساسية التي لا يبدو أنها ستنخفض مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من التدهور المعيشي الحاصل نتيجة للانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، لا يزال بعض السياسيين يراهنون على صمت الناس وانشغالهم بتأمين قوت يومهم.
تفيد مصادر مطّلعة الى أن ثمة ما يشبه التطمينات يتناقلها بعض السياسيين في مجالسهم الخاصة يؤكدون من خلالها ان الأزمة المعيشية ستحول دون انفجار الشارع في هذه المرحلة، وفي حال انفجر فإنه سيكون على شكل فوضى متنقّلة يمكن الاستفادة منها في شدّ العصب الحزبي ضد أعمال الشغب التي قد تحصل مع الاستعانة بالقوى الأمنية لقمع أي تحركات تخريبية، إذ يرى هؤلاء أن اشتداد الصعوبات المعيشية على المواطنين وتزايد حالات الفقر ستجعل النزول الى الشارع في تظاهرات ضخمة آخر اهتماماتهم بل ستكون أولويتهم السعي لتأمين لقمة عيشهم وحاجاتهم الأساسية.
في المقابل، يسعى عدد من الثوار الى تفعيل حركة الناس وحثّهم على التظاهر من خلال التحركات المتنقلة والخجولة التي تحصل في المناطق اللبنانية على اختلاف المجموعات الثورية بهدف تسخين الشارع واستعادة الزخم الشعبي الذي ظهر مع بداية انتفاضة "17 تشرين"، غير أنه من الواضح أن البرنامج الثوري بات يصطدم بالعديد من الصعوبات منها الافتقاد الى الحدث الذي من شأنه أن يشكّل شرارة تؤدي الى استجماع ما بعثره عامل الوقت المشحون باليأس الذي طغى على اللبنانيين.
يراهن "الثوار" بشكل أساسي على الأزمات المتتالية سواء في الملف الغذائي او الصحي او ملف الكهرباء والنفط كقوّة ضاغطة تولّد انفجاراً جديدا يطيح بالقوى السياسية المتمسكة بالسلطة، ولكن وعلى خلاف كل التوقعات، يبدو أن غالبية السياسيين يتجاهلون بشكل كامل كل هذه التحديات وردود الفعل حولها بانتظار التسويات الاقليمية التي بدأت تلوح برأسها باعتبار انها ستشكّل جرعة دعم إضافية وتمكّنهم من تحصين مواقعهم السياسية في النظام اللبناني.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الفدار - جبيل.. فتى يسقط بمنطقة وعرة وهذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة تهز الفدار - جبيل.. فتى يسقط بمنطقة وعرة وهذا ما حصل
21:03 | 2021-03-28
28/03/2021 09:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنانة سورية في دولة خليجية.. لهذا السبب! (فيديو)
Lebanon 24
توقيف فنانة سورية في دولة خليجية.. لهذا السبب! (فيديو)
15:20 | 2021-03-28
28/03/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير التربية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير التربية.. هذا ما جاء فيه
20:34 | 2021-03-28
28/03/2021 08:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
13:26 | 2021-03-29
في حالات.. أطلق النار على زوجته!
13:23 | 2021-03-29
"الارث المكون من التراكمات ثقيل جدا"... الرئيس عون: لتشكيل حكومة تراعي التوازن
13:17 | 2021-03-29
حريق كبير داخل معمل في السبتية
13:13 | 2021-03-29
كركي: الضمان باقٍ على التزامه بدفع السلفات المالية للمستشفيات والأطباء
13:04 | 2021-03-29
قبلان: البلد على حافة الكارثة الكبرى
13:01 | 2021-03-29
الحريري "يبرّئ" ذمته امام المجلس الدستوري
فيديو
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
10:30 | 2021-03-29
29/03/2021 13:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 13:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 13:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact