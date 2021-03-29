وفاة الزميل في شبكة "TNN" وليد بلطجي

توفّي الزميل في "شبكة طرابلس الإخبارية" (TNN)، وليد بلطجي، بعد صراع مع المرض.

يذكر أنّ بلطجي انضم إلى الشبكة عام 2014.

أسرة "لبنان 24" تتقدّم من أسرته ومن أسرة شبكة "TNN" بأحرّ التعازي.