لبنان

وفاة الزميل في شبكة "TNN" وليد بلطجي

Lebanon 24
29-03-2021 | 09:38
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توفّي الزميل في "شبكة طرابلس الإخبارية" (TNN)، وليد بلطجي، بعد صراع مع المرض.
 
يذكر أنّ بلطجي انضم إلى الشبكة عام 2014.
 
أسرة "لبنان 24" تتقدّم من أسرته ومن أسرة شبكة "TNN" بأحرّ التعازي.
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