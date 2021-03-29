لبنان

وصول سفينة لبنانية محمّلة بـ 6 شاحنات أوكسجين إلى مرفأ طرابلس

Lebanon 24
29-03-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-807749-637526108586879708.png
Doc-P-807749-637526108586879708.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت إلى مرفأ طرابلس صباح اليوم، السفينة اللبنانية "RIMAR" المحملة بـ 6 شاحنات أوكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طناً.

وأكد مدير المرفأ احمد تامر أنّ "جميع الأجهزة الادارية، وأجهزة المرفأ والعناصر الأمنية والجمركية تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفأ لتصل الى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة".

كما أفاد تامر بأنّ "سفينة لبنانية أخرى تدعى "MED BRIDGE" ستصل الى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة بـ 14 شاحنة من الأوكسجين"، لافتاً إلى أن "حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الاوكسجين".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2021-03-29
13:23 | 2021-03-29
13:17 | 2021-03-29
13:13 | 2021-03-29
13:04 | 2021-03-29
13:01 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website