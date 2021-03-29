وصول سفينة لبنانية محمّلة بـ 6 شاحنات أوكسجين إلى مرفأ طرابلس

وصلت إلى مرفأ طرابلس صباح اليوم، السفينة اللبنانية "RIMAR" المحملة بـ 6 شاحنات أوكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طناً.وأكد مدير المرفأ احمد تامر أنّ "جميع الأجهزة الادارية، وأجهزة المرفأ والعناصر الأمنية والجمركية تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفأ لتصل الى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة".كما أفاد تامر بأنّ "سفينة لبنانية أخرى تدعى "MED BRIDGE" ستصل الى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة بـ 14 شاحنة من الأوكسجين"، لافتاً إلى أن "حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الاوكسجين".