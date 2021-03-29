بعدما أصيب برأسه بالخطأ.. الطفل وجدي يفارق الحياة!

توفّي الطفل وجدي عقبة السحمراني متأثراً بإصابته، أمس، بطلق ناري من مسدّس حربي برأسه عن طريق الخطأ.

وكان الطفل نقل أمس إلى مستشفى "السلام" في القبيات - عكّار بوضع حرج، وتوفي اليوم متأثراً بإصابته.