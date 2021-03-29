لبنان

برّي: البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:32
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اعتبر رئيس مجلس النوابن نبيه برّي، في إفتتاح الجلسة العامة، أنّ "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة "التايتانيك" بالكلّ من دون استثاء".

وقال: "حسناً فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً وأن يقول الناس إن المجلس النيابي عتم البلد أو اعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".

وفي ما خص تصريف الاعمال، قال برّي: "الدستور واضح في ما خص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الامر غير وارد على جدولنا".
 
 
 
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