بهية الحريري عرضت مع لازاريني أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون وبحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، مفوض عام الأنروا فيليب لازاريني يرافقه مدير عام الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني ، والمتحدثة الرسمية للأنروا تمارا الرفاعي.

جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان في ظل ما يشهده من ازمات وفي مقدمها وباء كورونا والأزمة الإقتصادية وتداعياتها الصحية والاجتماعية والحياتية على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين.

واطلع لازاريني من الحريري والسعودي الى تجربة صيدا في هذا المجال وما حققته المدينة منذ بدء ازمة كورونا وحتى اليوم من عمل تشاركي بين جميع مكوناتها على صعيد الحد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لهذه الجائحة على المجتمع المحلي في المدينة بكل تنوعه اللبناني والفلسطيني والسوري، وذلك بالتعاون مع القطاعين الأهلي والاستشفائي فيها ، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والدولية ، ولا سيما الأنروا بما يتعلق بالوجود الفلسطيني في المدينة ومخيماتها.

كما استمعت الحريري من لازاريني الى واقع استجابة الوكالة وضمن امكانياتها المتاحة للتصدي لجائحة كورونا على صعيد المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

واكدت الحريري على اهمية ان تعمل الوكالة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات على الأخوة الفلسطينيين الموجودين على الأرض اللبنانية.

وفي تصريح له اثر اللقاء قال لازاريني انه بحث والنائب الحريري في موضوع "الاستجابة لأزمة وباء كورونا واطلع منها على تجربة صيدا في مواجهة هذه الجائحة وانه كان منبهراً بهذه التجربة التي اعتبر انها تشكل نموذجاً يستحق ان يحتذى للتشارك والتعاون وكيف التعامل مع المجتمعات بعدالة إبان الأزمات . ورأى انه في ظل هذه الجائحة لن يكون أحد آمناً الا اذا كان كل الناس آمنين معا في المجتمع الواحد الذي تحظى فيه كل المجموعات بنفس المستوى من العناية والاهتمام".