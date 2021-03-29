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لبنان
لبنان بين العهد القوي وسيكولوجيا الجماهير
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-03-2021
|
00:15
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يعيش لبنان اليوم في أسوأ حالاته على كافة الأصعدة إبتداءً من الناحية السياسية، وصولاً إلى الوضع الإقتصادي والنقدي المتردي، فإنه في الحرب الأهلية، التي خلفت الآلاف من الجرحى والقتلى، لم تصل العملة الوطنية إلى هذا الإرتفاع الجنوني مقابل الدولار، إضافةً إلى جائحة كورونا ونتائجها الكارثية على المستوى الإنساني والصحي والاقتصادي. فبسبب تلك المصائب المتلاحقة، لجأ قسمٌ كبيرٌ من اللبنانيين إلى الحبوب المهدئة والمسكنات ليتمكنوا من التعاطي مع واقعهم الأليم. وجاء كلام نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين ليؤكد الزيادة الكبيرة في استهلاك هذه الحبوب خلال العامين الماضي والحالي، فلقد إستخدم الشعب اللبناني الحبوب المهدئة مثل "كزاناكس، وسيروكزات، وسيبرالكس، وإنبالتا"، فيما انتشر في أوساط الشبان تعاطي العقاقير والحبوب المخدرة، وبلوغ مرحلة الإدمان عليها نظراً إلى سعرها المقبول مقارنةً بالمواد المحظورة. وإحتل لبنان حسب نتائج استطلاعات لمؤسسة غالوب الأميركية المركز الثالث عالميّاً، والثاني عربياً ضمن قائمة الدول الأكثر حزناً لعام 2020.
ولكن رغم كل المأساة التي يعانيها هذا الشعب المسكين، إلا أن السلطات السياسية ما زالت تتصرف وكأنه شيءٌ لم يكن، فتعطيل تشكيل الحكومة اليوم يزيد من المأساة، كما أن التشكيل بحد ذاته يعيش مأزقا غير قابلٍ للحلحلة في الوقت الراهن، والعقدة قائمة على رفض الرئيس سعد الحريري بدعة "الثلث المعطل" التي يُصر عليها رئيس الجمهورية بحجة تمثيل المسيحيين في معادلة التشكيل، فهل هذا هو السبب الحقيقي وراء ذلك التعنت؟
قبل عودة الرئيس ميشال عون إلى لبنان، كان شعاره هو العلمانية، ولكنه ما لبث أن غير خطابه السياسي حين وصل إلى لبنان، فهو يحمل اليوم شعار حقوق المسيحيين ويهاجم دائماً إتفاق الطائف الذي برأيه سلب رئيس الجمهورية صلاحياته، يقوم فريقه السياسي بالتركيز على عدم فعالية هذا العهد بسبب سلب تلك الصلاحيات، ولكن هذه الشعارات والأسلوب يندرج تحت شعار الأساليب العشرة للسيطرة وتشتيت الأنظار التي تكلم عنها نعوم تشوموسكي، فالقادة المستبدون يتبعون أسلوب التخويف من أجل إخفاء إخفاقاتهم، يقول جوستاف لوبن في كتابه الشهير "سيكولوجيا الجماهير"، وهذه الجماهير تتعرض لوابل من الأفكار والمعتقدات الممارسة عليها، والتي تدخل ضمن العقل اللاواعي لتلك الجماهير، مما يجعلها في كثير من الأحيان تقوم بأمورٍ خطيرة أو غير متوقعة ومتقلبة، بسبب ما تستقبله تلقائيًا من المحيط حولها. وحاول لوبن دراسة العلاقة بين ما تقوم به الجماهير وبين ما تتلقاه من محرّضات، مع إبراز الخصائص المشتركة بين أفراد الشعب والوسط المحيط به التي تشكل روح هذا الشعب. وهذا ما يقوم به الرئيس ميشال وفريقه السياسي الذي يحاول أن يحرض جمهوره بشكلٍ خاص والمسيحيين بشكلٍ عام، ويُشعرهم أنهم مهددون وأنهم مستهدفون، ويتم إثارة عاطفة الناس أكثر من عقولهم حتى يتحرك الشُّعور اللَّاوعي، فيتم بذلك وَأْد التَّفْكير العقلاني والانتقادي، ويُجَمِّد التَّفكير لِيَتم تسليمه بدون تفكير إلى حُكْم العاطفة.فهذا التكتيك يُستخدم كي يشتت أفكار الناس عن الفشل الذريع الذي أنتجه ذلك العهد السيء.
أما على المقلب الأخر، فلا يمكن أن يذهب عن بالنا أن هذا التعنت في المواقف هدفه إيصال رسائل داخلية وخارجية، للحصول على تسويةٍ معنيةٍ مفادها أن لا حكومة ولا إستقرارٍ في لبنان إلا من إخلال رفع العقوبات عن جبران باسيل وإعادة تجميل صورته سياسية كي يكون مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية، وكانت المعادلة واضحة إما أن يكون الحريري وباسيل خارج المعادلة الحكومية أو يكونا معًا داخلها، وهذا ما لم يحصل خصوصًا بعد العقوبات الأميركية على باسيل. كما ان هناك مساعٍ حثيثة ومحاولاتٍ تُساق ضمن الخطابات التي يروج لها تيار الوطني الحر لإيصالها للولايات المتحدة الأميركية مفادها أن التيار مستعد أن يتحرر من إتفاقية مار مخايل مقابل رفع العقوبات وتلميع صورة باسيل مجددًا.
ما يحصل اليوم في لبنان يعتبر مجزرة، فلقد أصبح هذا الوطن رهينةٌ بين الأساليب العشرة لنعوم تشوموسكي وسيكولوجيا الجماهير، وبين محاولة إيجاد تسويةٍ معينة تُعيد الصهر إلى أن يكون مرشحا فعليا لرئاسة الجمهورية، ولكن للأسف لم يبق جمهورية حتى يكون هناك رئيس للجمهورية.
عامر جلول
كاتب وناشط سياسي
لبنان
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خاص "لبنان 24"
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