لبنان

استغلّ غياب أصحاب المنزل الذي يعمل فيه وسرق مبلغ 25 ألف دولار

Lebanon 24
29-03-2021 | 11:49
A-
A+
Doc-P-807784-637526155735647059.jpg
Doc-P-807784-637526155735647059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 06/03/2021 ادعى المواطن "ح. م." لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /25/ ألف دولار أميركي من داخل غرفة نومه في منزل والده المسنّ في بلدة الخرطوم - صيدا، من دون أي عملية تخريب أو كسر وخلع.
نتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية مشتبه به، وتبيّن أنّه أحد العاملين في المنزل والمولج رعاية المسنّ ويدعى:

ح. س. (مواليد عام 1975، لبناني).
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السرقة، مستغلاًّ غياب المدّعي عن المنزل، وبتصريف قسم من المبلغ وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء.

بتفتيش منزله، عُثر على المبلغ المالي - مخبّأ بطريقة احترافيةر- وهو عبارة عن /20/ ألف دولار أميركي، و/36،050،000/ ليرة لبنانية.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2021-03-29
13:23 | 2021-03-29
13:17 | 2021-03-29
13:13 | 2021-03-29
13:04 | 2021-03-29
13:01 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website