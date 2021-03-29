استغلّ غياب أصحاب المنزل الذي يعمل فيه وسرق مبلغ 25 ألف دولار

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 06/03/2021 ادعى المواطن "ح. م." لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /25/ ألف دولار أميركي من داخل غرفة نومه في منزل والده المسنّ في بلدة الخرطوم - صيدا، من دون أي عملية تخريب أو كسر وخلع.

نتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية مشتبه به، وتبيّن أنّه أحد العاملين في المنزل والمولج رعاية المسنّ ويدعى:



ح. س. (مواليد عام 1975، لبناني).